Pilibhit News: चार अगस्त को नपं नौगवां पकड़िया में स्थलीय जांच करेगी टीएसी टीम
Pilibhit News: पीलीभीत नगर पंचायत नौगवां पकड़िया की अध्यक्ष, ईओ और जेई सहित अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच अब स्थलीय स्तर पर होगी। 4 अगस्त को टीएसी ग्राम्य विकास की टीम नगर पंचायत कार्यालय में जाकर संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों की जांच करेगी। आरोपों की पुष्टि के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है।
Pilibhit News: पीलीभीत। नगर पंचायत नौगवां पकड़िया की अध्यक्ष, ईओ और जेई समेत अन्य पर लगाए गए आरोपों की जांच अब स्थलीय स्तर पर होगी। चार अगस्त को टीएसी ग्राम्य विकास की टीम नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच करेगी। टीम द्वारा संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के साथ ही मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा। जांच को लेकर नगर पंचायत के ईओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें सभी संबंधित साक्ष्यों और अभिलेखों के साथ कार्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है। टीएसी ग्राम्य विकास के प्राविधिक परीक्षक की ओर से जारी ईओ को पत्र में कहा गया है कि वह नगर पंचायत के सभी जेई और अन्य लोगों को निर्देशित करें कि तय समय पर मौजूद रहे।
टीएसी टीम आरोपों से जुड़े अभिलेखों की जांच करने के साथ ही संबंधित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेगी। बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष, ईओ और जेई समेत अन्य पर विभिन्न मामलों में आरोप लगाए गए थे। शिकायतों के बाद मामले की जांच शुरू की गई है। अब चार अगस्त को होने वाली स्थलीय जांच में टीम द्वारा मौके पर स्थिति देखने के बाद उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतों में लगाए गए आरोपों का मिलान किया जाएगा।
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