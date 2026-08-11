Pilibhit News: मनरेगा प्रकरण : डीडीओ ने की ग्राम रम्बोझा में स्थलीय जांच, ग्रामीणों से जुटाए साक्ष्य
Pilibhit News: बरखेड़ा। आईजीआरएस पोर्टल पर मनरेगा योजना में कथित गोलमाल की शिकायत पर डीडीओ ने ग्राम रम्बोझा और उदरा में जांच की। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। डीडीओ ने साक्ष्य जुटाए और ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों का सत्यापन किया।
Pilibhit News: बरखेड़ा। आईजीआरएस पोर्टल पर मनरेगा योजना में कथित गोलमाल की शिकायत पर डीडीओ ने सोमवार को बरखेड़ा ब्लॉक के ग्राम रम्बोझा और उदरा पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक संयुक्त शिकायती पत्र भेजा था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा के तहत मिलने वाले सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही जॉब कार्ड धारकों की फर्जी हाजिरी दिखाकर सरकारी धन हड़पने और अन्य कार्यों में धांधली करने की शिकायत भी की गई थी, जिस पर ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने डीडीओ संजय कुमार को स्थलीय जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
जांच की प्रक्रिया
आदेशों के क्रम में सोमवार को डीडीओ ग्राम रम्बोझा पहुंचकर स्थलीय जांच पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं धर्मपाल, हरन्दन, ठाकुरदास सहित अन्य ग्रामीण वासियों से आमने-सामने बातचीत कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली। ग्रामीणों से बातचीत और साक्ष्य जुटाने के बाद डीडीओ ने ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत पूर्व में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन किया। डीडीओ ने बताया कि आईजीआरएस की शिकायत है। उसकी जांच की गई है। अभी साक्ष्य मांगे गए हैं। अभी वित्तीय अनियमितता जैसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। जांच पूरी होने के बाद कुछ कहा जा सकेगा।
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