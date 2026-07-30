Pilibhit News: विद्यार्थियों ने फेस पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, कविता पाठ कर मनमोहा

Pilibhit News: पीलीभीत। जिलेभर के स्कूल-कालेजों में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बच्चों ने जागरुकता कार्यक्रम प्रस्तुत वन्यजीवों के संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण किया गया। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल की दोनों शाखाओं में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि पीटीआर के डीएफओ मनीष सिंह, वन एवं वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय निदेशक भारत कुमार डीके, वन्यजीव जैव विविधता संरक्षण समिति के महासचिव अमिताभ अग्निहोत्री रहे। छात्रा योग्या ने टाइगर हैबिटेट विषय पर भाषण, शौर्य ने बाघ पर आधारित कविता, तनुष्का ने बाघ बचाओ, पर्यावरण सजाओ विषय पर प्रभावशाली प्रस्तुति, अनिरुद्ध ने हिन्दी कविता, आयांश, श्रेष्ठ, आर्यन ने प्रेरक स्लोगन प्रस्तुत किए। भाषण प्रतियोगिता, फेस पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, नुक्कड़ नाटक एवं कविता पाठ आदि प्रस्तुतियाँ दी गईं। इस मौके पर प्रधानाचार्य पूजा छाबड़ा, प्रबंधक देवेंद्र सिंह छाबड़ा, उप प्रधानाचार्य आरिज अल्वी, आशीष मनराल, अनुराधा शर्मा, झलक अग्रवाल, पूनम सक्सेना, भावना, रेंजर विनीत प्रकाश श्रीवास्तव, डिप्टी रेंजर शेर सिंह,जय प्रकाश शर्मा, हेड मिस्ट्रेस कविता सिंह, दीपक पाठक आदि मौजूद रहे。