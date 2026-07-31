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Pilibhit News: एसडीएम और सीओ ने आतिशबाजी की दुकानों का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में एसडीएम मयंक गोस्वामी और सीओ विधिभूषण मौर्य ने आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानदारों को मां के अनुरूप खरीद-फरोख्त, सुरक्षा उपायों और अग्निशामक उपकरणों के रखरखाव के निर्देश दिए गए। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Pilibhit News: एसडीएम और सीओ ने आतिशबाजी की दुकानों का किया निरीक्षण

Pilibhit News: पूरनपुर। गुरुवार को एसडीएम मयंक गोस्वामी और सीओ विधिभूषण मौर्य ने अग्निशमन अधिकारी के साथ आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मां को के अनुरूप आतिशबाजी की खरीद और बिक्री करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। इस दौरान स्थाई और अस्थाई दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, एनओसी लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन, आतिशबाजी के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था, परिसर में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य आवश्यक अभिलेखों को चेक किया। दुकानदारों को आतिशबाजी की खरीद और बिक्री शासन एवं विस्फोटक अधिनियम के मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए गए। दुकानदारों से कार्यशील अग्निशमन उपकरण रखने को कहा गया।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी और मानकों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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