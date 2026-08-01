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Pilibhit News: झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आज बीसलपुर में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का उद्घाटन शनिवार को होगा, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रुति गंगवार करेंगी। देवस्वरुप पटेल ने बताया कि इस बैंक शाखा के खुलने से क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा।

Pilibhit News: झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार आज बीसलपुर में

Pilibhit News: बीसलपुर। बीसलपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के उद्घाटन कार्यक्रम में शनिवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार समेत केंद्रीय राज्यंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहेंगे। शनिवार को राज्यपाल संतोष गंगवार पूर्वान्ह में यहां पहुंचेंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार भी कार्यक्रम में रहेंगी। राज्यपाल का प्रोटोकाल जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है। इधर क्रांतिकारी विचार मंच के देवस्वरुप पटेल ने कहा की सहकारिता क्षेत्र की बैंक की बीसलपुर में शाखा खुलने से क्षेत्र में काफी लाभ होगा।

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