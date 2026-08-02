Pilibhit News: बीसलपुर की बैंकिंग गतिविधियों में आएगी रफ्तार : राज्यपाल
Pilibhit News: बीसलपुर के पीलीभीत मार्ग पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने किया। इस शाखा से किसानों और व्यापारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। बैंक में आसान ऋण प्रक्रिया और बेहतर ब्याज दरें उपलब्ध हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास होगा।
Pilibhit News: बीसलपुर। नगर के बीसलपुर पीलीभीत मार्ग स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा का झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार व केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। कहा कि इससे लोगों को आर्थिक तौर पर बचत आदि के कार्यों में सुविधाएं मिलेंगी। बीसलपुर में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा बीसलपुर में खुलने से क्षेत्र के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। व्यापारी भी इस बैंक शाखा से जुडकर अधिक लाभ पा सकेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि बैंक शाखा का शुभारंभ होने से बैंकिंग गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अध्यक्ष श्रुति गंगवार ने बताया कि इस बैंक शाखा में स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेश, आसान ऋण प्रक्रिया और बेहतर ब्याज दरें उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी और अर्ध-शहरी समेत छोटे मध्यम व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह बैंक पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में जमा राशि पर थोड़ा अधिक ब्याज देगा। विधायक विवेक वर्मा, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, डॉ रत्नेश गंगवार, डॉ. तौलेराम गंगवार, पीलीभीत पालिकाअध्यक्ष डॉ आस्था अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा, ऋतिक गंगवार, देव स्वरूप पटेल, शाखा प्रबंधक पवन बंसल आदि रहे।
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