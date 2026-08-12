Pilibhit News: मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र का किया गया उद्घाटन

Pilibhit News: पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अभ्युदय केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां पर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। अभ्युदय केंद्र कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्रा ने किया। विशिष्ट अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दुष्यंत कुमार ने बुके भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. सचिन गिहार ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले केंद्र की कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।