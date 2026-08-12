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Pilibhit News: मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र का किया गया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में उपाधि महाविद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अभ्युदय केंद्र का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्रा ने इसकी शुरुआत की। यह केंद्र विद्यार्थियों को एसएससी, एनडीए, यूपी पुलिस, यूपीएससी, जेईई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगा।

Pilibhit News: मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र का किया गया उद्घाटन

Pilibhit News: पीलीभीत। उपाधि महाविद्यालय में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अभ्युदय केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां पर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। अभ्युदय केंद्र कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्रा ने किया। विशिष्ट अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव उपस्थित रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. दुष्यंत कुमार ने बुके भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। रामलुभाई साहनी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. सचिन गिहार ने विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले केंद्र की कार्यप्रणाली एवं उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

मुख्य अतिथि सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को एसएससी, एनडीए, यूपी पुलिस, यूपीएससी, जेईई, नीट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए यह योजना उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सशक्त माध्यम सिद्ध होगी। संचालन डॉ.राखी मिश्रा ने किया।

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