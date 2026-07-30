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Pilibhit News: श्रावण माह में शिवालयों में गूंजे जयकारे, किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण मास का माह शुरू होने के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना

श्रावण माह में शिवालयों में गूंजे जयकारे, किया जलाभिषेक
श्रावण माह में शिवालयों में गूंजे जयकारे, किया जलाभिषेक

Pilibhit News: पीलीभीत। श्रावण मास का माह शुरू होने के साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना और भोले की जय जयकार का सिलसिला शुरू हो गया है।शहर के गौरी शंकर, अर्धनारीश्वर मंदिर समेत अन्य शिवालयों को सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा एजेंसी को भी सतर्क किया गया है। भगवान शिव की आराधना के पवित्र माह सावन का शुभारंभ गुरुवार से हो गया। मंदिर में बम बम भोले के जय घोष सुनाई देने लगे। पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने के बाद जलाभिषेक किया गया। रात्रि में शिवालयों की सजावट के लिए रंग बिरंगी लाइटों को लगाया गया है।मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को लेकर बैरिकेडिंग साफ-सफाई पेयजल आदि के इंतजाम कर दिए गए हैं इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को भी पिछले दिनों जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और एसपी सुकीर्ति माधव ने निरीक्षण कर देखा था।

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कावड़ माह के दौरान श्री गौरी शंकर मंदिर और दूधिया मंदिर समेत जिले के सभी शिवालयों में गतिविधियां रहती हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार तीन अगस्त को होने के चलते अब तैयारी शुरू की गई है। ताकि शांतिपूर्ण ढंग से कावड़ यात्रा निकाली जा सके। कांवड़ियों के दल शनिवार को रवाना होना शुरू हो जाएंगे।

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