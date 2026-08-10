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Pilibhit News: बिजली घर की आवासीय कालोनी में आम और पीपल के पेड़ काटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में बिजली घर के आवास परिसर में आम और पीपल के पेड़ बिना अनुमति के काटे गए। सामाजिक वानिकी की टीम ने सूचना पर जांच की। आरोप है कि बिजली कर्मचारियों ने छुट्टी के दिन पेड़ काटे और लकड़ी ठिकाने लगाई। मामले की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी।

Pilibhit News: बिजली घर की आवासीय कालोनी में आम और पीपल के पेड़ काटे

Pilibhit News: पूरनपुर। बिजली घर के अवास परिसर में खड़े आम और पीपल के पेड़ कटवा दिए गए। सरकारी जमीन पर पेड़ कोटे जाने की सूचना पर सामाजिक वानिकी की टीम पहुंच गई और जांच पड़ताल की। मामले की रिपोर्ट बिजली विभाग को रिपोर्ट भेजने के बाद सामाजिक वानिकी विभाग कार्रवाई करेगा। बिजली घर में डिवीजन कार्यालय के पास सरकारी अवास बने हुए हैं। इनमें कर्मचारी रहते हैं। रविवार को छुटटी के दिन का फायदा उठाकर बिजली कर्मचारियों ने एक आवास के अंदर खड़ा आम का पेड़ बिना विभागीय अनुमति के कटवा दिया। इसके अलावा आवास के पीछे खड़े पीपल के पेड़ की टहनियां भी मशीन से कटवा दी गईं।

पेड़ काटने के बाद उसकी लकड़ी ट्राली में भरकर ठिकाने लगा दी गई। इसकी सूचना सामाजिक वानिकी विभाग को दी गई। जानकारी लगते ही वनदारेागा सुरजीत कुमार मौके पर जांच करने पहुंचे। इस दौरान सरकारी जमीन पर पेड़ काटने की बात सामने आई। सुरजीत कुमार ने बताया कि काटे गए पेड़ बिजली विभाग की जमीन पर खड़े हैं। इसकी रिपोर्ट संबधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। उसके बाद पेड़ों का मूल्यांकन विभागीय रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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