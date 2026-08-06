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Pilibhit News: घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: कलीनगर में, पति की गैर मौजूदगी में गांव के एक आरोपी ने महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। शिकायत करने पर आरोपी के भाई और मां ने महिला के पति को मारपीट कर भगाने का प्रयास किया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Pilibhit News: घर में घुसकर अकेली महिला से छेड़छाड़

Pilibhit News: कलीनगर। पति की गैर मौजूदगी में गांव के आरोपी ने महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी अपना मोबाइल और चप्पल छोड़कर भाग गया। शिकायत करने पर आरोपी के भाई और मां ने महिला के पति को मारपीट कर भगा दिया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना माधोटांडा क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला व्यक्ति पड़ोस में चल रहे नामकरण कार्यक्रम में बज रहे डीजे को देखने गया था। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। आरोप है इस दौरान गांव का ही धमेंद्र रात लगभग दो बजे उनके घर में घुस गया।

आरोप है कि धमेंद्र ने चारपाई पर लेटी महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। इस पर महिला शोर मचाने लगी। आरोपी अपना मोबाइल और चप्पल छोड़कर भाग गया। पति के घर पहुंचने पर महिला ने आरोपी धर्मेंद्र की हरकत के बारे में बताया। पति धमेंद्र के घर शिकायत करने गया। आरोप है उसके भाई शेरसिंह और मां गोदावरी ने गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई लगा दी। पुलिस ने शिकायत पर धमेंद्र, शेरसिंह और गोदावरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

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