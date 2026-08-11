Pilibhit News: पति पर मारपीट का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
Pilibhit News: थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम देवरनिया किशोरी देवी पत्नी दीपक शर्मा ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि आठ अगस्त को दोपहर ढाई बजे उ
Pilibhit News: पीलीभीत। थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम देवरनिया किशोरी देवी पत्नी दीपक शर्मा ने थाना अमरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि आठ अगस्त को दोपहर ढाई बजे उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। उसके ससुराल थाना सुनगढी क्षेत्र के ग्राम गौहनिया में है। इसके बाद वह किसी तरह अपने मायके आई और परिजन को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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