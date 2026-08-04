Pilibhit News: एचपीवी टीकाकरण में फिसला पीलीभीत शहर, ललौरीखेड़ा सबसे आगे

Pilibhit News: पीलीभीत में सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए चल रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में प्रगति कमजोर रही है। ललौरीखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने पहले स्थान पर रहते हुए 24,624 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर प्रदर्शन के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

Pilibhit News: पीलीभीत। किशोरियों को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर से बचाने के लिए चल रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में पीलीभीत शहर की प्रगति सबसे कमजोर रही है, जबकि ललौरीखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है।

निर्देश और समीक्षा समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन पर चिंता जताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर जिले में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है। यह टीका महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव का प्रभावी माध्यम माना जाता है।

वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के अनुसार जिले में 24,624 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यू-विन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,195 बालिकाओं को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो लगभग 45 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति है। इस प्रदर्शन के आधार पर पीलीभीत जिला प्रदेश में नौवें और बरेली मंडल में पहले स्थान पर है। मंडल में बरेली दूसरे, बदायूं तीसरे और शाहजहांपुर चौथे स्थान पर है।

विशेष रणनीति जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रगति में ललौरीखेड़ा पहले, अमरिया दूसरे, पूरनपुर तीसरे, बिलसंडा चौथे, बीसलपुर पांचवें, बरखेड़ा सातवें और पीलीभीत शहर सबसे अंतिम स्थान पर है। सीएमओ डॉ. बीसी पंत ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण की प्रगति धीमी है, वहां विशेष रणनीति के तहत जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही स्कूलों और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अभियान में तेजी लाई जाए।