Pilibhit News: बहेड़ी में हुए सड़क हादसे में बरखेड़ा की महिला की मौत
Pilibhit News: भोपतपुर के एक दम्पति को ट्रक ने रौंद दिया। पत्नी गुड्डी देवी की घटना में मौत हो गई, जबकि पति रवींद्र कुमार का उपचार चल रहा है। मोटरसाइकिल से रुद्रपुर जा रहे थे, जब हादसा हुआ। राहगीरों ने उनकी मदद की, लेकिन गुड्डी देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
Pilibhit News: बरखेड़ा। क्षेत्र के गांव भोपतपुर से रुद्रपुर जा रहे दम्पति को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में पत्नी की मौत हो गई जबकि पति का उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर रवाना हो गए। ग्राम भोपतपुर निवासी हरपाल ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे के लगभग रविन्द्र कुमार अपनी पत्नी गुड्डी देवी को लेकर रुद्रपुर उत्तराखंड मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते मे 5 बजे के लगभग बहेड़ी कस्बा के हाईबे पर सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। जिसमें मोटरसाइकिल सवार दंपति घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां हालत गम्भीर होने पर बरेली रेफर कर दिया,परिजन बरेली के निजी अस्पताल में इलाज़ करा रहे थे। वुधवार दोपहर 12 बजे के लगभग रवींद्र कुमार की पत्नी 35 वर्षीय गुड्डी देवी ने दम तोड़ दिया।
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