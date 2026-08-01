Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पूरनपुर में हिंदू संगठन ने कांवड़ मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की सफाई और आवारा पशुओं पर नियंत्रण लगाने की अपील की गई। संगठन ने कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए त्वरित कार्यवाही की मांग की।

Pilibhit News: कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त कराने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Pilibhit News: पूरनपुर। हिंदू संगठन के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर कांवड़ मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की। मार्गो की सफाई और दुर्घटना से बचने के लिए आवारा पशु ऑन पर नियंत्रण लगाने की मांग भी रखी गई। कावड़ियों की सुरक्षा और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मांगों पर त्वरित कार्रवाई के लिए कहा गया। शुक्रवार को विश्व हिंदू रक्षा दल ने एसडीएम मयंक गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि पवित्र सावन माह प्रारंभ हो गया है। क्षेत्र में मौजूद शिव मंदिरों पर कावड़ियों का आना-जाना रहेगा। कई मार्ग क्षतिग्रस्त और उनमें गड्ढे होने से हादसे की आशंका बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: कांवड़ यात्रा मार्गों पर बेहतर व्यवस्थाएं हों: अजय

इसके अलावा कावड़ रूटों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर जगह लगे कूड़े के ढेर को हटवाने को कहा गया। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को कावड़ यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उन्हें नजदीकी गौशाला में भिजवाने की मांग की गई। संगठन के लोगों ने इसके लिए नगर पालिका और विकास खंड को निर्देशित करने को कहा जिससे कि शिव भक्तों को कावड़ यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। इस दौरान विमलेश, अनूप शुक्ला, शेखर मिश्रा आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।