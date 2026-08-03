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Pilibhit News: झमाझम बरसात से किसानों के खिले चेहरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर में हो रही झमाझम बारिश से किसानों की फसलों को लाभ हुआ है, जबकि शहर की सड़कों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बरसात ने मौसम को सुहावना बना दिया है, जिससे गर्मी से परेशान लोग राहत महसूस कर रहे हैं। बारिश के कारण सड़कों पर चुप्पी छाई रही और वाहनों की कमी भी देखी गई।

Pilibhit News: झमाझम बरसात से किसानों के खिले चेहरे

Pilibhit News: बीसलपुर। झमाझम बारिश से किसानों की फसलों को भारी लाभ हुआ है। वहीं शहर की कई सड़कों पर जलभराव हो गया। बरसात से मौसम सुहावना हो गया। जिसके कारण गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बरसात के कारण खेतों से लेकर शहर की सड़के जलमग्न हो गयी हैं। खेतों में पानी भर जाने के कारण फसलों को फायदा हुआ है। पूरे दिन रुक रुक कर बरसात होती रही जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। लोग बारिस में भीगते हुए अपने अपने गंतव्यों तक जाते रहे। बरसात के कारण वाहनों का भी टोटा रहा।

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