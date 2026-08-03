Pilibhit News: धनाराघाट पुल के पास शारदा का कहर, तेज कटान से सहमे ग्रामीण
Pilibhit News: पूरनपुर में बारिश के बाद शारदा नदी ने धनाराघाट पर पुल के पास तेज कटान शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा उपायों की मांग की है ताकि पुल और गांवों को खतरे से बचाया जा सके।
Pilibhit News: पूरनपुर। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद किए गए डिस्चार्ज के बाद उफनाई शारदा नदी ने धनाराघाट पर निर्माणाधीन पुल के समीप तेज कटान शुरू कर दिया है। नदी की तेज धार किनारे की जमीन को तेजी से काट रही है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कटान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने पुल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।
बारिश के प्रभाव
कटान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने पुल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। पहाडी और मैदानी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। वहीं बैराज से नदी में पानी भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इससे शारदा नदी उफान पर आ गई है। नदी ने धनाराघाट पर निर्माणाधीन पुल के पास रविवार को तेजी के साथ कटान शुरु कर दिया है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
ग्रामीणों की चिंता
ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पास में कटान और विकराल रूप ले सकता है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे पुल के आसपास तत्काल बोल्डर पिचिंग और कटानरोधी कार्य कराया जाना चाहिए। कटान की सूचना के बाद क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेते रहे। वायरल वीडियो में भी नदी की तेज धारा जमीन को काटती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल निरीक्षण कर प्रभावी सुरक्षा इंतजाम कराने की मांग की है, ताकि पुल निर्माण और आसपास के गांवों पर किसी तरह का खतरा न मंडराए।
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