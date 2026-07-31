Pilibhit News: कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मंदिरों पर तैनात रहेंगी एंबुलेंस
Pilibhit News: कांवड़ मार्गों पर भी निर्धारित स्थानों पर मुस्तैद रहेंगी एंबुलेंस, अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का इंतजामकांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट,
Pilibhit News: पीलीभीत, संवाददाता। कांवड़ यात्राओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों पर एंबुलेंस की तैनाती की गई है। इसके अलावा कांवड़ मार्गों पर भी एंबुलेंस को निर्धारित स्थानों पर खड़ा रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में कांवड़ियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भुवन चंद्र पंत ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एंबुलेंस कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रमुख शिव मंदिरों के साथ ही कांवड़ मार्गों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय रहेंगी। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अस्पतालों में भी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही न हो और जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार मिले। सीएमओ ने बताया कि मंदिरों पर और कांवड मार्गों पर सात- सात एंबुलेंस लगाई गई हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।