Pilibhit News: डीपीटी अभियान को लेकर एसडीएम ने की बैठक
Pilibhit News: पूरनपुर में उप जिला अधिकारी मयंक गोस्वामी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाने वाले डीपीटी अभियान, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और एमआर टीकाकरण अभियान की तैयारी की समीक्षा की। ये अभियान 3 अगस्त, 10 अगस्त और 18 अगस्त से शुरू होंगे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायतों के अधिकारी शामिल थे।
Pilibhit News: पूरनपुर। गुरुवार को उप जिला अधिकारी मयंक गोस्वामी ने कार्यालय में डीपीटी अभियान को लेकर बैठक की। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जाने वाले अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया की 3 अगस्त से डीपीटी अभियान, 10 अगस्त से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और 18 अगस्त से एमआर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इन अभियानों में स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा, आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायतें भी सहयोग करेंगी। इस बैठक में सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनीष राज शर्मा, डॉ. राजेश गौतम, महेश कुमार,अवनीश कुमार, आशा देवी, अंजू, शाहनवाज, अजय कुमार और गौरी शंकर आदि मौजूद रहे।
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