Pilibhit News: गुरु पूर्णिमा पर अलखेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Pilibhit News: पीलीभीत। खमरिया पुल स्थित परम अक्रिय धाम के प्रसिद्ध अलखेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर आध्यात्मिक उल्लास रहा। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर एवं बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के सान्निध्य में गुरु पूजन, सत्संग, विशाल भंडारा तथा सेवा कार्यों का आयोजन हुआ। विधायक ने सेवा कार्य किया। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान अलखेश्वर महादेव के दर्शन कर गुरु का आशीर्वाद लिया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। शुक्रवार से प्रारंभ हुए पांच दिवसीय ‘सत्य परमात्मा बोध शिविर’ का भी विधिवत समापन हुआ। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक प्रवचनों और सत्संग का लाभ उठाया। समापन अवसर पर स्वामी प्रवक्तानंद ने अपने संबोधन में मानव जीवन में गुरु के महत्व, ईश्वर प्राप्ति, सत्य, धर्म और सद्कर्मों के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।