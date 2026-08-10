Pilibhit News: सरिया भरी ट्राली पकड़ने पर जीएसटी टीम को घेरा

Pilibhit News: सरिया भरी ट्राली पकड़ने पर जीएसटी टीम को घेरा
Pilibhit News: पीलीभीत हाईवे पर जीएसटी टीम ने सरिया ले जा रही दो ट्रॉलियों को पकड़ा। चालक बिल नहीं दिखा सके, जिसके कारण ट्रॉलियों को कब्जे में लिया गया। इसके बाद स्थानीय दुकानदार और लोग विरोध करने पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में बिल दिखाने पर ट्रॉलियों को छोड़ दिया गया।
Pilibhit News: पूरनपुर। पीलीभीत हाईवे पर जीएसटी टीम ने सरिया ले जा रहीं दो ट्रॉलियों को पकड़ लिया। जानकारी लगते दुकानदार सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए और जीएसटी टीम का विरोध किया। अभद्रता करने की शिकायत पर पुलिस पहुंचे गई। बिल दिखाने के बाद ट्रालियों को छोड़ दिया गया। रविवार को कस्बे की एक लोहे की दुकान से दो सरिया खरीद कर ले जाई जा रही थी। पीलीभीत हाइवे पर खारजा नहर के पास जीएसटी टीम ने ट्रालियां पकड़ लीं और चालकों से बिल दिखाने को कहा। बिल न होने पर टीम ने ट्रालियां कब्जे में ले ली। जानकारी लगते ही दुकानदार सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए।
उन्होंने गलत तरीके से ट्रालियां पकड़ने का आरोप लगाते हुए टीम का विरोध किया। लोगों को विरोध बढ़ता देख घबराई टीम ने पुलिस को सूचना दे दी। जानकारी लगते ही कोतवाली और डायल 112 पुलिस भी पहुंच गई। उसके बाद सरिया खरीद के बिल दिखाने पर जीएसटी टीम ने सरिया से भरी ट्रालियां छोड़ दीं। सहायक आयुक्त जीएसटी पंकज कुमार ने बताया कि दो ट्राली पकड़ी गई थी। चालक मांगने पर बिल नहीं दिखाए। दुकान मालिक के बिल दिखाने पर ट्राली छोड़ दी गई।
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