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Pilibhit News: जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर मारा छापा, अभिलेख कब्जे में लिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर। जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर अचानक छापा मारा, जहां वित्तीय अनियमितताओं की आशंका में दस्तावेजों की जांच की गई। लगभग 1.5 करोड़ के हेरफेर का मामला सामने आया है। जांच में सहयोग करते हुए प्रतिष्ठान के स्वामी ने सभी टैक्स जमा होने की बात कही। अन्य जिलों में भी जांच जारी है।

Pilibhit News: जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर मारा छापा, अभिलेख कब्जे में लिए

Pilibhit News: बीसलपुर। जीएसटी टीम ने खाद के प्रतिष्ठान पर अचानक छापा मार कर खरीद और बिक्री के आंकड़ों व टैक्स में हेरफेर की आशंका में दस्तावेजों की पड़ताल की। सभी क्रय विक्रय के दस्तावेजों को टीम ने कब्जे में लिया है। नगर की प्रमुख जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद प्रतिष्ठान पर बरेली से एसआईबी डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई वाली जीएसटी अफसरों की टीम पहुंची। खाद के व्यापार में टैक्स जमा किए जाने में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू किए जाने से खलबली मच गई।

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जांच प्रक्रिया

बुधवार को टैक्स जमा करने में अनियमितता पर एसआई बी डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने नगर के जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद्य प्रतिष्ठान पर छापा मार कर प्रतिष्ठान पर क्रय विक्रय के अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रतिष्ठान पर खरीदी गई खाद व विभिन्न फर्मो को आपूर्ति की गई खाद के लेजर से टैक्स का मिलन किया। प्रतिष्ठान पर भंडारित खाद का मिलन करा कर अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025 से 31 मार्च 2026 तक जमा किए गए जीएसटी टैक्स के अभिलेखों की पड़ताल कर आंकड़ों को खंगाला गया। डिप्टी कमिश्नर अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि टीम द्वारा अभी जांच चल रही है। जांच पूर्ण होने के बाद ही अनियमितताओं पर कुछ कहेंगे। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रतिष्ठान स्वामी पवन अग्रवाल ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान पर नियमानुसार सभी टैक्स जमा किए गए हैं। सभी अभिलेख पूर्ण है। शिकायत झूठी की गई है। जांच में सहयोग किया जा रहा है।

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अन्य जिलों में जांच

करीब 1.5 करोड़ के हेरफेर का मामला प्रकाश में आया है। जांच कर रहे हैं। मंडल के अन्य जिलों बदायूं,बरेली और शाहजहांपुर में भी अलग अलग टीमों ने इनसे संबंधित प्रतिष्ठानों पर जांच की है। प्रपत्रों को कब्जे में लिया है। चारों जिलों में रात तक जांच चलने के आसार हैं।

- अनिरुद्ध सिंह, डिप्टी कमिश्नर, विशेष अनुसंधान शाखा बरेली

सामान्य प्रश्न

जीएसटी टीम किस प्रतिष्ठान पर छापा मारने गई थी?
जीएसटी टीम जगदीश शरण ज्वाला शरण खाद प्रतिष्ठान पर छापा मारने गई थी।
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