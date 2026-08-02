Pilibhit News: छात्र संसद को मिली नई जिम्मेदारियां, दिए गए दायित्व
Pilibhit News: पूरनपुर के लकी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नए छात्र परिषद की शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रभजोत सिंह को हेड बॉय और ज़ोहिबा अली को हेड गर्ल नियुक्त किया गया। अन्य पदों पर भी छात्रों को जिम्मेदारियां दी गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विद्यालय निदेशक ने छात्रों को प्रेरित किया।
Pilibhit News: पूरनपुर। लकी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को भव्य पदग्रहण में नई छात्र परिषद को शपथ दिला कर दायित्व तय किए गए। विद्यालय की नई छात्र परिषद में प्रभजोत सिंह को हेड बॉय और ज़ोहिबा अली को हेड गर्ल बनाया गया। हमदान खान और गरिमा सिंह को स्पोर्ट्स कैप्टन, कीरतदीप कौर को अनुशासन प्रमुख, लावण्या पांडे व मोहम्मद फैज़ान को अनुशासन प्रभारी, सुधांशु को मीडिया कैप्टन, सोनाक्षी यादव को सांस्कृतिक प्रमुख तथा अमृता सिंह को हेड प्रॉक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा हिमालय, नीलगिरी, अरावली और विंध्य हाउस के कैप्टन, वाइस कैप्टन और प्रीफेक्ट्स को भी बैज पहनाकर पदभार ग्रहण कराया गया।मुख्य
अतिथि पालिकाध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता, विशिष्ट अतिथि हर्ष प्रधान व दुर्गेश मिश्रा तथा विद्यालय के निदेशक डॉ. अमन नागी ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नेतृत्व केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है। उन्होंने विद्यार्थियों से ईमानदारी, अनुशासन, टीम भावना और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि छात्र अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर विद्यालय का नाम रोशन करेंगे।
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