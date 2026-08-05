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Pilibhit News: एसडीएम ने नदी के अस्थाई घाट का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: मानकों के अनुरुप घाट बनाने के दिए निर्देशएसडीएम ने नदी के अस्थाई घाट का किया निरीक्षणएसडीएम ने नदी के अस्थाई घाट का किया निरीक्षणएसडीएम ने नदी के अस्थ

Pilibhit News: एसडीएम ने नदी के अस्थाई घाट का किया निरीक्षण

Pilibhit News: पूरनपुर। एसडीएम ने शारदा नदी के अस्थाई घाट का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने घाट पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और सुरक्षा इंतजामों का विशेष ध्यान रखने को कहा। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के सवंदेनशील स्थलों की भी निगरानी करने के निर्देश दिए। बुधवार को उपजिलाधिकारी मयंक गोस्वामी ने तहसील क्षेत्र के गांव राणाप्रताप नगर में बनाए जा रहे शारदा नदी के अस्थाई घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने संभावित बाढ़ और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के जल भरने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने मानकों के अनुरुप शीघ्र घाट का निर्माण कराने को कहा। घाट पर श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

संभावित बाढ़ के दृष्टिगत संवेदनशील स्थलों की निरंतर निगरानी रखने और जलस्तर बढ़ने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सतर्क रहने क निर्देश दिए।

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