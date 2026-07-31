Pilibhit News: क्रासिंग के पास मगरमच्छ दिखने से दहशत
Pilibhit News: बिलगवां मार्ग पर आबादी के पास एक विशालकाय मगरमच्छ दिखने से परेशान स्थिति उत्पन्न हो गई। राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और वन एवं वन्यजीव प्रभाग को सूचित किया गया। मगरमच्छ जल में उतर गया जिससे रेस्क्यू नहीं हो सका। फिलहाल वहां निगरानी बढ़ा दी गई है।
Pilibhit News: बिलगवां मार्ग पर आबादी के पास विशालकाय मगरमच्छ दिखने से हडकंप मच गया। राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना वन एवं वन्यजीव प्रभाग को दी गई। पर टीम के आने से पहले ही मगरमच्छ पानी में उतर गया। इस वजह से रेसक्यू नहीं किया जा सका। फिलहाल निगरानी बढ़ा दी गई है। बिलगवां मार्ग पर टनकपुर रेलवे क्रासिंग के पास खाई के किनारे मगरमच्छ देखे जाने पर खलबली मच गई। खाई में पानी भरा होने के कारण मगरमच्छ वहां सक्रिय दिखा। सूचना पर वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम पहुंची पर आहट पाकर मगरमच्छ गहरे पानी में उतर गया। डिप्टी रेंजर शेर सिंह ने बताया कि मगरमच्छ के पानी में चले जाने के कारण फिलहाल रेस्क्यू नहीं हो सका है।
निगरानी रखी जा रही है।
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