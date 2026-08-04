Pilibhit News: गैंगस्टर के दो दोषियों को दो-दो साल कैद, जुर्माना
Pilibhit News: पीलीभीत में अपर सत्र न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों अकील और शानू को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना लगाया। पुलिस द्वारा दायर की गई रिपोर्ट में आरोपियों का आर्थिक लाभ के लिए अपराधों में संलिप्त होना सामने आया। गैंग का सदस्य युनूस पहले ही सजा कट चुका है।
Pilibhit News: पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच हजार रूपए जुर्माना सहित दो साल की सजा सुनाई। थाना दियोरिया कलां में प्रभारी निरीक्षक सिकन्दर सिंह यादव ने सूचना दर्ज कराई कि वह 28 जुलाई 2016 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र की शांति व्यवस्था में गश्त कर रहे थे। सूचना मिली कि कस्बा निवासी युनूस ने गैंग बना रखा है। गैंग में मीरपुर रतनपुर के अकील व शानू सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध कर धन अर्जित करता है। जनता में इनका भय व आतंक बना हुआ है।
इनके विरुद्ध कई मुकदमें भी दर्ज हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ल ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अकील व शानू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आरोपी युनूस की पत्रावली पहले ही अलग कर सुनवाई की जा चुकी है। साल 2018 में उसे सजा हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।