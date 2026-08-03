Pilibhit News: इलाज के बहाने महिलाओं का लाखों का जेवर मंगाया, गिरफ्तार

Pilibhit News: बिलसंडा। इलाज करने के बहाने महिलाओं से सोने चांदी के जेवरात मंगवाकर उनको चुपके से गायब करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर टप्पेबाजी में युवक को गिरफ्तार किया है। आठ आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद युवक को जेल भेजा है। थाना क्षेत्र के गांव शीतलपुर मरौरी के रहने वाले सुखविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके भाई सुरता सिंह का घर पर पूर्व से इलाज करने के लिये अकीकुरर्हमान पुत्र बाबूखान निवासी ग्राम रायपुर बिचपुरी थाना सेहरामऊ उत्तरी अपने दो साथियों के साथ आया। घटना 6 जुलाई की है। आरोप है कि आरोपी ने बीमार भाई के उपचार के बहाने घर की महिलाओं के सोने चांदी के आभूषण जड़ी बूटी में उपचार के लिये मंगवाये।

जड़ी बूटी व पानी से उपचार की प्रक्रिया का दिखावा करने के बाद आभूषणों को कमरे में रखवा दिया। बाद में जब परिवार के लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए आरोपी व उसके साथी आभूषण चोरी कर मौके से भाग गए। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया। एसओ जगदीप मलिक ने बताया पुलिस आरोपी की तलाश में थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव कढ़ेरचौरा से पड़रिया जाने वाले मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 3 अंगूठी, दो जोड़ी पायल, एक मंगलसूत्र, एक नोज पिन, एक जोड़ी पायल बरामद हुई है। एसओ ने बताया कि आरोपी और उसकी टीम के लोग परिवार की महिलाओं को बातों में फंसाकर आभूषण मंगाते थे फिर मौका पाकर गायब कर देते थे। पुलिस आरोपी के फरार साथियों की तलाश में भी जुटी है।