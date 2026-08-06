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Pilibhit News: लोन और प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में लोन और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लोगों से धन वसूलने के बाद चेक बाउंस होने की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ितों ने सेहरामऊ उत्तरी थाने में शिकायत की है, जिसमें आरोपी पर धमकी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उन्होंने रुपये वापस करने की मांग की है।

Pilibhit News: लोन और प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली का आरोप

Pilibhit News: पूरनपुर। लोन और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लोगों से धनराशि वसूलने तथा वापस करने के लिए दिया गया चेक बाउंस होने के बाद पीड़ितों ने सेहरामऊ उत्तरी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोपी पर रुपये मांगने पर धमकी देने और मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है।

शिकायत का विवरण

थाना सेहरामऊ उत्तरी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के गांव ग्राम पिपरा मुजप्ता के दो युवकों ने जिला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं, सीएम युवा लोन योजना तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कई लोगों से धनराशि ली। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी न तो कार्य हुआ और न ही रुपये लौटाए गए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, दबाव बनाने पर आरोपी ने समझौते के तहत 27 हजार रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका।

आरोप और धमकी

आरोप है कि इस संबंध में जानकारी देने पर आरोपी ने रुपये देने से इनकार करते हुए अभद्रता की और गांव आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीडित हजारा क्षेत्र के गांव मुरैनिया गांधीनगर के रहने वाले संतोष कुमार, स्वामी दयाल, विक्टर आदि ने मामले में कार्रवाई कर रुपये वापस कराने की मांग की हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

लोन और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए धनराशि किससे वसूल की गई?
दो युवकों ने जिला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं, सीएम युवा लोन योजना तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कई लोगों से धनराशि ली।
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