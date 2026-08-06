Pilibhit News: लोन और प्रमाण पत्र के नाम पर वसूली का आरोप
Pilibhit News: पूरनपुर में लोन और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लोगों से धन वसूलने के बाद चेक बाउंस होने की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ितों ने सेहरामऊ उत्तरी थाने में शिकायत की है, जिसमें आरोपी पर धमकी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उन्होंने रुपये वापस करने की मांग की है।
Pilibhit News: पूरनपुर। लोन और शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लोगों से धनराशि वसूलने तथा वापस करने के लिए दिया गया चेक बाउंस होने के बाद पीड़ितों ने सेहरामऊ उत्तरी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोपी पर रुपये मांगने पर धमकी देने और मानसिक उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत का विवरण
थाना सेहरामऊ उत्तरी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि थाना क्षेत्र के गांव ग्राम पिपरा मुजप्ता के दो युवकों ने जिला समाज कल्याण विभाग की योजनाओं, सीएम युवा लोन योजना तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर कई लोगों से धनराशि ली। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी न तो कार्य हुआ और न ही रुपये लौटाए गए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, दबाव बनाने पर आरोपी ने समझौते के तहत 27 हजार रुपये का चेक दिया, लेकिन खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका।
आरोप और धमकी
आरोप है कि इस संबंध में जानकारी देने पर आरोपी ने रुपये देने से इनकार करते हुए अभद्रता की और गांव आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीडित हजारा क्षेत्र के गांव मुरैनिया गांधीनगर के रहने वाले संतोष कुमार, स्वामी दयाल, विक्टर आदि ने मामले में कार्रवाई कर रुपये वापस कराने की मांग की हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।