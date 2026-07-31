Pilibhit News: चोरी की साजिश रचते बरेली और उत्तराखंड के दो युवकों समेत चार गिरफ्तार

Pilibhit News: जहानाबाद। जहानाबाद पुलिस ने चोरी की साजिश रचते चार युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार, एक तलवार, चोरी में प्रयुक्त सब्बल, कटर, प्लास, पेचकस, मोबाइल, टॉर्च सहित अन्य उपकरण बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद जयशंकर सिंह ने बताया कि चौकी प्रभारी ललौरीखेड़ा विवेक कुमार अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान सूचना मिली कि खरुआ रोड स्थित नए रेलवे ओवरब्रिज के नीचे लाल रंग की कार में कुछ लोग ट्रकों की बैटरी चोरी करने तथा मौका न मिलने पर हाईवे किनारे किसी दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने की साजिश रच रहे हैं।

सूचना पर पुलिस ने बुधवार की रात करीब डेढ़ बजे घेराबंदी कर चारों युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अल्ताफ निवासी देवरनिया बरेली, खुर्शीद निवासी पुलभट्टा ऊधमसिंह नगर उत्तराखंड, अशोक और राजीव निवासी सहगवा नगरिया थाना जहानाबाद बताया। उनके कब्जे से कार के अलावा चोरी में प्रयुक्त सामान और तलवार बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे रात में हाईवे किनारे खड़े ट्रकों की बैटरियां तथा खेतों में लगे इंजनों के कीमती पार्ट चोरी कर कबाड़ियों को बेच देते थे। मौका मिलने पर घरों और दुकानों में नकब लगाकर चोरी करते थे। पुलिस के अनुसार अशोक और राजीव शातिर अपराधी हैं। जिन्होंने अल्ताफ और खुर्शीद को एक-एक हजार रुपये देकर वारदात में शामिल किया था। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।