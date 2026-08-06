Pilibhit News: डीजल चोरी करने वाले चार बदमाश गिरफ्तार
Pilibhit News: बरखेड़ा पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 60 लीटर डीजल, एक अवैध तमंचा और चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ और अभिषेक सहित अन्य हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
Pilibhit News: बरखेड़ा। थाना बरखेड़ा पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों से डीजल चोरी करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 60 लीटर चोरी का डीजल, एक अवैध तमंचा, चाकू तथा वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है। गिरफ्तारी बुधवार तड़के करीब 3:25 बजे मुखबिर की सूचना पर भोपतपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास की गई। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ पुत्र सत्यपाल वर्मा, निवासी ग्राम भैसहा ग्वालपुर, थाना बरखेड़ा,अभिषेक पुत्र सर्वेश पाठक, निवासी ग्राम मुड़िया हुलास थाना बरखेड़ा, पीलीभीत; दिनेश कुमार पुत्र मिढईलाल निवासी ग्राम गहलुईया थाना शेरगढ़ जिला बरेली तथा लाल सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम सिमरा अकबरगंज, थाना बीसलपुर, पीलीभीत शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार सौरभ पूरनपुर क्षेत्र में लूट की योजना बनाने के मामले में भी वांछित था। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं एवं आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।
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