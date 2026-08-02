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Pilibhit News: कान्हा टांडा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का विधायक ने किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में ग्रामीण संपर्क मार्गों के बेहतर बनाने हेतु 2026-27 की त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास विधायक बाबूराम पासवान द्वारा किया गया। यह सड़क कान्हा टांडा से भवानीगंज चौराहे तक और ग्राम गुलड़हा को जोड़ेगी। स्थानीय लोगों ने इसे आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना।

Pilibhit News: कान्हा टांडा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का विधायक ने किया शिलान्यास

Pilibhit News: पूरनपुर। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का रविवार को शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि विधायक बाबूराम पासवान ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया। यह निर्माण कार्य कान्हा टांडा में महेंद्र सिंह की दुकान से भवानीगंज चौराहे तक तथा ग्राम गुलड़हा की ओर जाने वाले शाखा संपर्क मार्ग पर कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

शिलान्यास कार्यक्रम में संजीव दीक्षित, सविन सिंह, ग्राम प्रधान सतीश गिरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल सिंह, प्यारा सिंह, रामऔतार सिंह, अरुण सिंह, राजेश सिंह, हीरा लाल, संजय शुक्ला, भारत सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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