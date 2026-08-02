Pilibhit News: कान्हा टांडा में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का विधायक ने किया शिलान्यास
Pilibhit News: पूरनपुर में ग्रामीण संपर्क मार्गों के बेहतर बनाने हेतु 2026-27 की त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इंटरलॉकिंग सड़क का शिलान्यास विधायक बाबूराम पासवान द्वारा किया गया। यह सड़क कान्हा टांडा से भवानीगंज चौराहे तक और ग्राम गुलड़हा को जोड़ेगी। स्थानीय लोगों ने इसे आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना।
Pilibhit News: पूरनपुर। विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का रविवार को शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि विधायक बाबूराम पासवान ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया। यह निर्माण कार्य कान्हा टांडा में महेंद्र सिंह की दुकान से भवानीगंज चौराहे तक तथा ग्राम गुलड़हा की ओर जाने वाले शाखा संपर्क मार्ग पर कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, साथ ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
शिलान्यास कार्यक्रम में संजीव दीक्षित, सविन सिंह, ग्राम प्रधान सतीश गिरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल सिंह, प्यारा सिंह, रामऔतार सिंह, अरुण सिंह, राजेश सिंह, हीरा लाल, संजय शुक्ला, भारत सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।