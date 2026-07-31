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Pilibhit News: महिला शिक्षक संघ की हीराकली अध्यक्ष, जसोदा महामंत्री बनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष डॉ. अनीता तिवारी ने कनपरा गांव में बिलसंडा ब्लॉक की इकाई का गठन किया। हीराकली को अध्यक्ष और जसोदा देवी को महामंत्री नियुक्त किया गया। संघ ने शिक्षा में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने का संकल्प लिया है।

Pilibhit News: महिला शिक्षक संघ की हीराकली अध्यक्ष, जसोदा महामंत्री बनी

Pilibhit News: पीलीभीत। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष डॉ. अनीता तिवारी ने गांव कनपरा में बिलसंडा ब्लॉक की इकाई का गठन किया, जिसमें पूर्व ब्लाक अध्यक्ष हीराकली को अध्यक्ष और जसोदा देवी को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला शिक्षिकाओं ने अपने पदाधिकारियों के प्रति विश्वास जताया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने हीराकली ने कहा कि महिला शिक्षक संघ ने शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने और समाज में बदलाव लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले पांच वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुलोचना मौर्य के नेतृत्व में संघ ने कई अहम मोर्चों पर काम किया है। आगे भी शिक्षिका हित में काम किए जाएंगे।

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महिला शिक्षक संघ भीड़ का हिस्सा नहीं है। इस मौके पर मीडिया प्रभारी डॉ.श्रुतिकीर्ति यादव, निशात कौसर समेत पदाधिकारी मौजूद रही।

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