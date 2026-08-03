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Pilibhit News: वन अफसरों ने कराई वीडियोग्राफी, दिए निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: वन विभाग के अधिकारियों ने शाहजहांपुर के नवदिया बंकी बीट में अपनी जमीन पर किए गए पौधरोपण के नष्ट होने की जांच की। अधिकारियों ने ड्रोन से वीडियोग्राफी की और कब्जाधारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। यह मामला काफी समय से चल रहा है और अदालत में भी कुछ मामले हैं।

Pilibhit News: वन अफसरों ने कराई वीडियोग्राफी, दिए निर्देश

Pilibhit News: घुंघचिहाई। वन विभाग की जमीन पर किए गए पौधरोपण को नष्ट करने के मामने में रविवार को वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जोती गई वन भूमि और नष्ट किए गए पौधरोपण व तोड़ी गई तार फेंसिंग को देखा। ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कराते हुए निगरानी टीमें गठित की गई। वहीं कब्जाधारकों पर एफआईआर दर्ज कराने को तहरीर दी गई है। मामला पीटीआर के नवदिया बंकी बीट का है। वर्ष 2019 में शाहजहांपुर की खुटार रेंज द्वारा 813 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र पीटीआर को हस्तांरित किया गया था। वन विभाग की जमीन पर दशकों से कुछ लोग खेती कर रहे हैं।

कुछ किसानों का मामला कोर्ट में हैं। हालांकि 17 फरवरी को वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में कई हेक्टेयर जमीन कब्जामुक्त कराई गई थी। इसके बाद वन भूमि पर प्लांटेशन, तारबाड़, बोर्ड, पिलर लगाए गए थे। शुक्रवार की रात कुछ कब्जाधारकों ने उस भूमि पर दोबारा कब्जा करने की नीयत से ट्रैक्टर से जोताई की। इससे काफी संख्या में पौधरोपण नष्ट हो गया था। वन विभाग ने कब्जाधारकों पर केस काटा। रविवार को वन एवं वन्यजीव प्रभाग की टीम के उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान, दियोरिया रेंजर लल्लन स्वरूप दीक्षित, रेंजर रॉविन कुमार, सहेंद्र यादव ने निरीक्षण कर वीडियोग्राफी कराई। एसडीओ चौहान ने बताया कि वन विभाग की भूमि पर कराए गए पौधरोपण को नष्ट करने पर विभागीय केस काटा गया है। एफआईआर के लिए बंडा थाना पुलिस को तहरीर दी है। वन भूमि की निगरानी कराई जा रही है। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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