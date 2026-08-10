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Pilibhit News: पांच सांपों का रेस्क्यू कर हरीपुर के जंगल में छोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पूरनपुर में पांच सांपों का रेस्क्यू किया गया। ये सांप बारिश के कारण आबादी में आ गए थे। तरक्वाइज वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और वन विभाग की मदद से इन सांपों को सुरक्षित स्थान पर जंगल में छोड़ा गया। ये सांप पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं और कृन्तकों की संख्या को नियंत्रित करते हैं।

Pilibhit News: पांच सांपों का रेस्क्यू कर हरीपुर के जंगल में छोड़ा

Pilibhit News: पूरनपुर। आबादी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से पांच सांपों का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद सभी को जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। बरसात में सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में आबादी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इससे लोगों को खतरा बना रहता है। रविवार को टरक्वाइज वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के सहयोग से वन विभाग की टीम ने अलग अलग स्थानों से पांच सांपों (रेट स्नेक ) का रेस्क्यू किया। पकड़ने के बाद सभी सांपों को पीटीआर की हरीपुर रेंज के जंगल में उनकी प्राकृतिक जीवनशैली के अनुरूप उपयुक्त स्थान पर छोड़ दिया गया। संस्था के अध्यक्ष अख्तर मियां ने बताया कि रैट स्नेक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

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वह चूहों जैसे कृंतकों की संख्या को नियंत्रित करने में प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आबादी क्षेत्र में मिलने वाले सांपों को मारने के बजाय विशेषज्ञों की सहायता से सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ना वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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