Pilibhit News: छप्परपोश पशुशाला में आग लगने से भैंस की जलकर मौत
Pilibhit News: पूरनपुर में पशुशाला में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से एक भैंस जलकर मर गई। एक बैल गंभीर रूप से झुलस गया और गृहस्वामी का बेटा भी आग की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने तालाब के पानी से आग बुझाई। इससे आस-पास रखा भूसा भी जल गया।
Pilibhit News: पूरनपुर। शॉर्ट सर्किट से पशुशाल में लगी आग में एक भैंस की जलकर मौत हो गई। पास में बंधा बैल झुलस गया। आग बुझाने के दौरान पशुशाला स्वामी के बेटा भी आग की चपेट में आ गया। तालाब के पानी से बमुश्किल आग बुझाई गई। थाना सेहरामऊ क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर के रहने वाले नरेश पुत्र गोधन की घर के पड़ोस में ही छप्परपोश पशुशाला है। उसमें मवेशी बंधे हुए थे। शनिवार तड़के बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से पशुशाला में आग लग गई। आग की चपेट में आने से छप्पर के नीचे बंधी एक भैंस की मौके पर मौत हो गई।
पास में बंधा एक बैल आग में गंभीर रूप से झुलस गया। मवेशियों को बचाने के प्रयास में गृहस्वामी नरेश का पुत्र आदेश भी झुलस गया। जानकारी लगते ही आसपास के ग्रामीण पहुंच गए और उन्होंने पास में मौजूद तालाब के पानी से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से पड़ोस में रखा भूसा भी जल गया
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।