Pilibhit News: जहानाबाद में कार गैराज में भीषण आग, छह कारें जली
Pilibhit News: जहानाबाद में एक कार रिपेयरिंग गैराज में भीषण आग लगने से छह कारें जल गईं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तीन घंटे की मेहनत की। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। प्रशासन ने अग्निशमन सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है।
Pilibhit News: जहानाबाद। कार रिपेयरिंग गैराज में भीषण आग लगने से रिपेयरिंग के लिए खड़ी छह कारें जल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
घटनास्थल का विवरण
हादस के बाद प्रशासन ने शहर के गैराजों में अग्निशोधन सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। थाना जहानाबाद क्षेत्र में स्थित जेएमबी तिराहे पर सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक कार रिपेयरिंग गैराज में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय गैराज में मरम्मत के लिए खड़ी छह कारें मौजूद थीं, जो आग की तेज लपटों में घिरकर पूरी तरह जल गईं।
दमकल विभाग का प्रयास
स्थानीय लोगों ने आग की सूचना तुरंत जहानाबाद थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग तीन घंटे के प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक लाखों रुपये मूल्य की छह कारें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं।
अन्य जानकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस ने भी घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। यह गैराज सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी यावर खान पुत्र सिराज हसन खान का है। इस अग्निकांड के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है और शहर के विभिन्न गैराजों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों तथा सुरक्षा उपकरणों की जांच शुरू कर दी गई है।
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