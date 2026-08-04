Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: जहानाबाद में कार गैराज में भीषण आग, छह कारें जली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: जहानाबाद में एक कार रिपेयरिंग गैराज में भीषण आग लगने से छह कारें जल गईं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तीन घंटे की मेहनत की। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। प्रशासन ने अग्निशमन सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है।

Pilibhit News: जहानाबाद में कार गैराज में भीषण आग, छह कारें जली

Pilibhit News: जहानाबाद। कार रिपेयरिंग गैराज में भीषण आग लगने से रिपेयरिंग के लिए खड़ी छह कारें जल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Pilibhit News: जहानाबाद में कार गैराज में लगी आग, छह कारें जलीं

घटनास्थल का विवरण

हादस के बाद प्रशासन ने शहर के गैराजों में अग्निशोधन सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। थाना जहानाबाद क्षेत्र में स्थित जेएमबी तिराहे पर सोमवार तड़के करीब तीन बजे एक कार रिपेयरिंग गैराज में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे गैराज को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय गैराज में मरम्मत के लिए खड़ी छह कारें मौजूद थीं, जो आग की तेज लपटों में घिरकर पूरी तरह जल गईं।

दमकल विभाग का प्रयास

स्थानीय लोगों ने आग की सूचना तुरंत जहानाबाद थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता अधिक होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग तीन घंटे के प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक लाखों रुपये मूल्य की छह कारें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं।

अन्य जानकारी

मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस ने भी घटना का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। यह गैराज सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी यावर खान पुत्र सिराज हसन खान का है। इस अग्निकांड के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है और शहर के विभिन्न गैराजों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों तथा सुरक्षा उपकरणों की जांच शुरू कर दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आग लगने का कारण क्या बताया गया है?
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।