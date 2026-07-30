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Pilibhit News: किसानों ने तहसील कार्यालय पर किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: बीसलपुर के गांव खनंका उचसिया में दबंगों ने किसानों के खेत को जाने वाले चकमार्ग पर अवैध कब्जा कर लिया है। इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों ने तहसील कार्यालय पर हंगामा कर एसडीएम से चकमार्ग खाली कराने की मांग की। इस घटना में कई ग्रामीण शामिल थे।

Pilibhit News: किसानों ने तहसील कार्यालय पर किया हंगामा

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव खनंका उचसिया में सार्वजनिक चकरोड पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। जिससे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने तहसील कार्यालय पर हंगामा कर एसडीएम को ज्ञापन देकर चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की। बीसलपुर के गांव खनंका उचसिया में किसानों के खेत को जाने वाले चकमार्ग पर गांव के ही कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। जिससे आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों ने चकमार्ग खुलवाए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। एसडीएम ज्ञापन देकर चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की। हंगामा करने वालों में ओमवती, दीनदयाल, तुलाराम, ओमकार, नन्हे लाल सहित कई ग्रामीण शामिल थे।

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