Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: किसानों ने तहसील कार्यालय पर किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: बीसलपुर के गांव खनंका उचसिया में दबंगों ने सार्वजनिक चकरोड पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे किसानों को समस्याएँ हो रही हैं। किसानों ने तहसील कार्यालय पर हंगामा किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चकमार्ग को खाली करने की मांग की। इस हंगामे में कई ग्रामीण शामिल थे।

Pilibhit News: किसानों ने तहसील कार्यालय पर किया हंगामा

Pilibhit News: बीसलपुर। गांव खनंका उचसिया में सार्वजनिक चकरोड पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। जिससे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने तहसील कार्यालय पर हंगामा कर एसडीएम को ज्ञापन देकर चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की। बीसलपुर के गांव खनंका उचसिया में किसानों के खेत को जाने वाले चकमार्ग पर गांव के ही कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। जिससे आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों ने चकमार्ग खुलवाए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। एसडीएम ज्ञापन देकर चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की। हंगामा करने वालों में ओमवती, दीनदयाल, तुलाराम, ओमकार, नन्हे लाल सहित कई ग्रामीण शामिल थे।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: चक मार्ग पर अवैध कब्जे की एसडीएम से शिकायत
ये भी पढ़ें:Jaunpur News: चक मार्ग पर अवैध कब्जे की एसडीएम से शिकायत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News Bisalpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।