Pilibhit News: किसानों ने तहसील कार्यालय पर किया हंगामा
Pilibhit News: बीसलपुर के गांव खनंका उचसिया में दबंगों ने सार्वजनिक चकरोड पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे किसानों को समस्याएँ हो रही हैं। किसानों ने तहसील कार्यालय पर हंगामा किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चकमार्ग को खाली करने की मांग की। इस हंगामे में कई ग्रामीण शामिल थे।
Pilibhit News: बीसलपुर। गांव खनंका उचसिया में सार्वजनिक चकरोड पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। जिससे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने तहसील कार्यालय पर हंगामा कर एसडीएम को ज्ञापन देकर चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की। बीसलपुर के गांव खनंका उचसिया में किसानों के खेत को जाने वाले चकमार्ग पर गांव के ही कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। जिससे आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों ने चकमार्ग खुलवाए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। एसडीएम ज्ञापन देकर चकमार्ग खाली कराए जाने की मांग की। हंगामा करने वालों में ओमवती, दीनदयाल, तुलाराम, ओमकार, नन्हे लाल सहित कई ग्रामीण शामिल थे।
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