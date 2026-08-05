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Pilibhit News: जेई को हटाने के लिए भाकियू ने बिजली में किया धरना प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: मोटर कनेक्शन के नाम पर अवैध उगाही करने का आरोपजेई को हटाने के लिए भाकियू ने बिजली में किया धरना प्रदर्शनजेई को हटाने के लिए भाकियू ने बिजली में किया ध

Pilibhit News: जेई को हटाने के लिए भाकियू ने बिजली में किया धरना प्रदर्शन

Pilibhit News: पूरनपुर। मोटर कनेक्शन के नाम पर अवैध उगाही करने का आरोप लगाते हुए भकियू कार्यकर्ता बिजली घर में धरने पर बैठ गए। हालांकि अफसरों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। बुधवार को भाकियू अराजनैतिक के ब्लाक अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ता बिजली घर पहुंचे। कार्यकर्ता माधोटांडा बिजली घर के जेई को हटाने की मांग करते हुए एक्सईएन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। एसडीओ मोहित गुप्ता ने धरने में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से वार्ता कर कार्रवाई का भरोसा दिया। तब धरना समाप्त हुआ। भाकियू कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में माधोटांडा बिजलीघर के जेई को हटाने की मांग की।

ब्लाक अध्यक्ष पवन ने आरोप लगाया कि माधोटांडा बिजली घर के जेई किसानों से ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदन को लेकर धनराशि की मांग करते है। छह छह माह बीत जाते हैं फाइलें पास नहीं होती। आरोप लगाया कि खीरी नौबरामद के कारज सिंह, धरमंगदपुर के सौदागर सिंह को मोटर कनेक्शन के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। फसलों की सिंचाई नही हो पाती। सवाल पूछने पर अभद्रता की जाती है। मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। इस दौरान सर्वेश कुमार वर्मा, बालकराम वर्मा, बूटा सिंह, तहसील अध्यक्ष रेशमा वर्मा, बलजीत सिंह चीमा, निर्मल सिंह, सोनी सिंह, ब्रजेश कुमार पाल, आनन्द कुमार, रामरतन लाल पासवान आदि रहे।

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