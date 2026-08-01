Pilibhit News: भाकियू भानु की पंचायत आज
Pilibhit News: पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक पंचायत 1 अगस्त सुबह 11 बजे मंडी समिति के किसान विश्राम गृह में आयोजित होगी। इसमें जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से समय पर उपस्थित होने की अपील की गई है।
Pilibhit News: पीलीभीत। भाकियू के तहसील अध्यक्ष नंद किशोर राठौर ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक किसान पंचायत एक अगस्त को सुबह 11 बजे मंडी समिति पीलीभीत के किसान विश्राम गृह में जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी की अध्यक्षता में होगी। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समय से उपस्थित हो।
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