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Pilibhit News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने समेत कई समस्याओं पर विचार विमर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला स्तरीय मासिक पंचायत में किसानों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और अन्य समस्याओं पर चर्चा की। सात सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। किसानों ने प्रशासन पर विवादों के फर्जी निस्तारण और ठगों द्वारा लाइसेंस के नाम पर उगाही की शिकायत की।

Pilibhit News: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने समेत कई समस्याओं पर विचार विमर्श

Pilibhit News: पीलीभीत। मंडी समिति के किसान विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला स्तरीय मासिक पंचायत में परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने समेत कई समस्याओं को विचार विमर्श किया गया। भाकियू के प्रदेश संगठन मंत्री शिवचरण लाल वर्मा की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पंचायत संपन्न हुई।

समस्याओं पर चर्चा

पंचायत में सात सूत्रीय ज्ञापन मांगपत्र तहसीलदार को दिया गया। जिला उपाध्यक्ष बाबूराम वर्मा ने कहा कि जिले में जमीन संबंधी विवादों का फर्जी निस्तारण प्रशासन कर रहा है, जिससे आपसी झगड़ा बढ़ रहे हैं और माफिया राज पनप रहा है। जिला महासचिव रघुवर सिंह प्रजापति ने कहा कि परिवहन विभाग कार्यालय के सामने बैठे अनाधिकृत लोग किसानों को ठग रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नाम पर मोटी रकम उगाही कर रहे हैं।

रिश्वतखोरी और अत्याचार

जिला सचिव बालमुकुंद प्रजापति ने कहा कि श्रम विभाग में चल रही रिश्वतखोरी को बंद की जाए। जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि जिले में यातायात पुलिस किसानों, मजदूरों पर अत्याचार कर रही है। किसानों से चालान के नाम पर हजारों रुपए ले लेते हैं। तहसील अध्यक्ष नंदकिशोर राठौर ने कहा कि जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली को सुधारा जाए, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में और उर्वरक प्राप्त हो जाए। इस मौके पर बिलसंडा ब्लॉक अध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह, बीसलपुर तहसील अध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा, बरेली मंडल प्रभारी सुशील मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष ओमप्रकाश राजपूत, विनोद कुमार, महेंद्र कश्यप, निर्मल स्वरूप, ओमप्रकाश मौर्य, फकीरे लाल, बेचेलाल, हरिशंकर, विशाल, छोटेलाल, मोहनलाल आदि थे।

सामान्य प्रश्न

किसान पंचायत में किस समस्या पर चर्चा की गई?
किसान पंचायत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई।
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