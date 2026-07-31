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Pilibhit News: हजारा के किसानों को अब खीरी में मिल सकेगी खाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: हजारा के किसानों ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से निवेदन किया कि 17 ग्राम पंचायतों के लिए समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। कृषि मंत्री ने क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खादकुशलता से उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा नेता भी उपस्थित थे।

Pilibhit News: हजारा के किसानों को अब खीरी में मिल सकेगी खाद

Pilibhit News: हजारा। तहसील मुख्यालय से लंबी दूरी होने से शारदा पार की 17 ग्राम पंचायतों के किसानों को समय से खाद नहीं मिल पाती है। सम्पूर्णानगर पहुँचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को हजारा के सुरेश शर्मा सहित कई किसानों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए निस्तारण की मांग की। गुरुवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनपद लखीमपुर के कस्बा संपूर्णानगर पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री को रामनगर पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश शर्मा, कबीरगंज के प्रधान इकबाल सिंह उर्फ पाला ने हजारा क्षेत्र में आ रही खाद की समस्याओं को बारे में बताया। कृषि मंत्री से सम्पूर्णानगर मे संचालित उर्वरक दुकानों से हजारा क्षेत्र के किसानों को खाद दिलवाने की मांग की गई।

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कृषि मंत्री ने समस्या पर तत्काल संज्ञान लेकर लखीमपुर खीरी के सम्बन्धित अधिकारियों को किसानों को खाद दिलवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जनपद लखीमपुर और हजारा क्षेत्र के भाजपा नेता मौजूद रहे।

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