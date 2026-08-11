Pilibhit News: बसारा में खेत में पड़ा मिला किसान का शव
Pilibhit News: गांव बसारा में, 55 वर्षीय किसान छत्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कीटनाशक दवाई की स्प्रे करने गए थे और घर नहीं लौटने पर परिवार ने खेत में शव पाया। पोस्टमार्टम में हार्टअटैक का संदेह जताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
Pilibhit News: बीसलपुर। गांव बसारा में धान में कीटनाशक दवाई की स्प्रे करने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव बसारा निवासी 55 वर्षीय छत्रपाल पुत्र गंगासहाय मिश्रा खेती किसानी करते है। वह सोमवार को सुबह अपने खेत पर लगे धान में कीटनाशक दवाई की स्प्रे करने गए थे। काफी समय तक जब वह घर नहीं लौटे तब परिवार के लोग खेत पर पहुंचे। वहां टंकी के पास दवाई रखी हुई थी। छत्रपाल का शव खेत में पड़ा मिला।
संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की हुई मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।हार्टअटैक से मौत होने की आशंकागांव बसारा के किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को प्रथम दृष्टया हार्टअटैक से होना बताया जा रहा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। वहीं कोतवाल संजीव शुक्ला ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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