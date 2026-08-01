Pilibhit News: व्यापारियों ने सेवानिवृत्त हुए कस्बा इंचार्ज को दी विदाई
Pilibhit News: पूरनपुर में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी के प्रतिष्ठान पर सेवानिवृत्त चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह का विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यापारियों ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे।
Pilibhit News: पूरनपुर। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी के प्रतिष्ठान पर सेवानिवृत्त कस्बा चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह का विदाई कार्यक्रम हुआ। उनके कार्यकाल को सराहा गया। व्यापारियों ने अरुण कुमार सिंह को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पांडे, हरीपुर चौकी इंचार्ज राहुल सोम, विजयपाल सिंह विक्की, मोहम्मद जाहिद खान, अशोक खंडेलवाल, संजय गुप्ता, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र खंडेलवाल, सचिन गुप्ता, मुजफ्फर हुसैन, राजा गुप्ता और संजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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