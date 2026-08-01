Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: व्यापारियों ने सेवानिवृत्त हुए कस्बा इंचार्ज को दी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पूरनपुर में उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी के प्रतिष्ठान पर सेवानिवृत्त चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह का विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यापारियों ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे।

Pilibhit News: व्यापारियों ने सेवानिवृत्त हुए कस्बा इंचार्ज को दी विदाई

Pilibhit News: पूरनपुर। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी के प्रतिष्ठान पर सेवानिवृत्त कस्बा चौकी इंचार्ज अरुण कुमार सिंह का विदाई कार्यक्रम हुआ। उनके कार्यकाल को सराहा गया। व्यापारियों ने अरुण कुमार सिंह को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पांडे, हरीपुर चौकी इंचार्ज राहुल सोम, विजयपाल सिंह विक्की, मोहम्मद जाहिद खान, अशोक खंडेलवाल, संजय गुप्ता, दीपक अग्रवाल, राजेंद्र खंडेलवाल, सचिन गुप्ता, मुजफ्फर हुसैन, राजा गुप्ता और संजीव गुप्ता आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Purnia News: प्रधान आशुलिपिक सेवानिवृत्त
ये भी पढ़ें:Kausambi News: कड़ा धाम थाना प्रभारी को दी गई विदाई
ये भी पढ़ें:Raebareli News: सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों को दी गई विदाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।