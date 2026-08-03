Pilibhit News: डायट में बही कविता रसधारा, झूम उठे श्रोता, बजी तालियां
Pilibhit News: बीसलपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता मदन लाल वर्मा के विदाई समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधायक विवेक वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षकों एवं अधिकारियों ने विदाई दी और कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन का संचालन कवि लवलेश ने किया।
Pilibhit News: बीसलपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के विदाई समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक विवेक वर्मा ने किया। प्रशिक्षुओं, शिक्षकों एवं अधिकारियों ने वरिष्ठ प्रवक्ता को भावभीनी विदाई है। बीसलपुर डायट में तैनात वरिष्ठ प्रवक्ता मदन लाल वर्मा 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सम्मान में डायट में विदाई समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ प्रवक्ता मदन लाल वर्मा को माल्यार्पण कर उपहार भेंट किए और विदाई दी। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में दूर दराज से आए कवियों ने अपनी रचनाए प्रस्तुत की। बारांकी से आए कवि अजय प्रधान ने रचना पढ़ते हुए कहा कि लक्ष्मीबाई से सिरताज बिटिया जंतर मंतर में उठ रही हक की आवाज बेटिया जंतर मंतर में मगर यहां आए तो स्वप्न टूट गए, रील बाज व गालीबाज बेटियां जंतर मंतर में।
बारांबकी से कवि संजय साबरा ने कि जो महकाए न गुलशन उस सुमन का क्या करे कोई अंधेरे को शरण दे उस किरण का क्या करे। फतेहपुर से अजय अटल, लखनऊ से कवियत्री डा. सरिता सदाबहार समेत जितेंद्र गंगवार जय, उमा लखनबी, सीला वर्मा मीरा, राजेश मिश्रा प्रयास, राजेंद्र अवस्थी किंकर ने भी कविता पाठ किया। प्राचार्य दरवेश कुमार ने कवियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। इस मौके पर बीएसए रोशनी सिंह, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, केपी सिंह सहित सभी ब्लाकों के खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। कवि सम्मेलन का संचालन कवि लवलेश ने किया।
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