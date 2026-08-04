Pilibhit News: निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा
Pilibhit News: पीलीभीत में एक निजी अस्पताल में महिला की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिला का हाथ फ्रैक्चर होने पर ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। परिजन पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।
Pilibhit News: पीलीभीत। निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हाथ का फैक्चर होने पर ऑपरेशन के लिए परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के दौरान देर रात महिला की मौत हो गई। थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रणजीत सिंह कॉलोनी निवासी अनुराग अवस्थी ने बताया कि उनकी मां पूनम अवस्थी के हाथ में फैक्चर हो गया था। उनका शहर के गांधी स्टेडियम रोड स्टेडियम निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। सोमवार रात में डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के लिए ले गए, ऑपरेशन के लिए ले जाते वक्त उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी।
रात 12 बजे डॉक्टर ने हालत गंभीर होने की बात कही। सुबह तीन बजे उनकी मौत हो गई। परिज के ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजन ने पुलिस को तहरीर देकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली परमेंद्र सिंह ने बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम को भिजवाया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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