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Pilibhit News: उचित दर विक्रेता को सशर्त रिहा करने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में उचित दर की दुकान के निरीक्षण में खाद्यान्न की मात्रा में कमी पाई गई। अभिलेखों में अंकित मात्रा से कम ग्रेन और चीनी मिलने पर विक्रेता शिव कुमार को दोषी ठहराते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन साल के सदाचरण के लिए परिवीक्षा और 20 हजार रुपए के बंधपत्र पर रिहा होने का आदेश दिया।

Pilibhit News: उचित दर विक्रेता को सशर्त रिहा करने का आदेश

Pilibhit News: पीलीभीत। उचित दर की दुकान के निरीक्षण के दौरान अभिलेखों में अंकित मात्रा से कम खाद्यान्न मिलने पर दर्ज कराए गए मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने आरोपी उचित दर विक्रेता को दोषी पाकर तीन साल के सदाचरण के लिए परिवीक्षा और 20 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देशन में पूर्ति निरीक्षक मूलचंद मिश्रा ने 29 मई 2005 को थाना बिलसंडा के ग्राम चपरौआ कुइयां निवासी उचित दर विक्रेता शिव कुमार पुत्र चतुरी की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त अभिलेखों में अंकित खाद्यान्न व चीनी का भौतिक सत्यापन करने पर 7.66 क्विंटल गेहूं, 6.40 क्विंटल चावल और 2.20 क्विंटल चीनी का स्टाक कम पाया गया।

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वादी पूर्ति निरीक्षक मूलचंद मिश्रा ने थाना बिलसंडा में आवश्यक खाद्य एवं वस्तु अधिनियम के तहत आरोपी उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।

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