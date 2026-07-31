Pilibhit News: शहर के 23 मोहल्लों तक पहुंच गई पीएनजी

Pilibhit News: पीलीभीत में पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) का दायरा बढ़ाकर 23 मोहल्लों को कवर किया गया है। नए कनेक्शन देने के लिए तेजी से काम जारी है, जिसमें 14 मोहल्लों का भी समावेश किया गया है। अब तक 1845 कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और जिला प्रशासन ने निगरानी के निर्देश दिए हैं।

Pilibhit News: पीलीभीत। पीएनजी यानि (पाइप नेचुरल गैस) का दायरा बढ़ाया गया है। शहर में अब तक 23 मोहल्लों को कवर किया जा जा चुका है। जबकि नए कनेक्शन देने के लक्ष्य को लेकर भी तेजी से काम चल रहा है। बाकी पीएनजी लाइनों को सक्रिय कर इनकी चार्जिंग की प्रक्रिया को देखा जा रहा है।

प्रोजेक्ट की निगरानी जिला प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट पर जिला पूर्ति कार्यालय दफ्तर को निगरानी करने को कहा है। पिछले दिनों मध्य पूर्व में जंगल की तपिश के बाद बने हालातों पर निगरानी बढ़ाते हुए पीएनजी गैस कनेक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा उपभोक्ताओं को न होने पाए। इसी क्रम में 14 मोहल्लों को कवरअप करने की योजना बनी थी। इसमें तय हुआ था कि घरेलु और कामर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन दिए जाएं। तीन नई कॉलोनियों के साथ सात हजार कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया था। बताया गया था कि इसमें 52 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज रहता है। जबकि कनेक्शन चार्ज 354 और 15 सौ रुपये सिक्योरिटी मनी का प्रावधान तय किया गया था। तब आवास विकास को फोकस कर करीब 14 मोहल्लों में आपूर्ति पहुंचाने पर जोर दिया गया था。

1845 कनेक्शन दिए जा चुके हैं

कनेक्शनों की स्थिति अब तक कुल 23 कॉलोनियों जिनमे 1845 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें आवास विकास, गोदावरी स्टेट, शारदा कॉलोनी, सिविल लाइन नार्थ, विश्वनाथ पुरम, वललभनगर, राम वाटिका, वसुंधरा, राजीव कॉलोनी, अवध नगर, कृष्ण लोक, सुरभि कॉलोनी, नई बस्ती, गनपति कॉलोनी, निरंजनकुंज, संजय रायल पार्क, तिरुपति गोल्डन पार्क, सुभाष नगर, बिलगवां चौराहा, राजीव कॉलोनी, तिरुपति, संजय रॉयल पार्क में आपूर्ति को दिया गया है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय को संबंधित कार्य पर निगरानी कराने व अधिकाधिक उपभोक्ताओं तक कनेक्शन पहुंचाने को कहा है।