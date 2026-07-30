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Pilibhit News: गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में किए गए सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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Pilibhit News: पीलीभीत में भारत विकास परिषद ने गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त छात्रों और उनके गुरुजनों का सम्मान किया गया। ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आरुष भारती को 95% अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया।

Pilibhit News: गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में किए गए सम्मानित

Pilibhit News: पीलीभीत। भारत विकास परिषद, शाखा टाइगर रुहेलखंड की ओर से गुरु वंदन-छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और उनके मार्गदर्शक गुरुओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के मेधावी छात्र आरुष भारती को सम्मानित किया गया। उसने हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का हृदय जीत लिया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त शर्मा, शाखा सचिव मनोज मित्तल, पर्यावरण संयोजक रवि प्रकाश चन्दा, गुरु तेग बहादुर जयंती संयोजक विजय कुमार सिंह, जिला प्रभारी डॉ. एसपीएस संधू,प्रधानाचार्य पूजा छाबड़ा, प्रबंध निदेशक देवेंद्र सिंह छाबड़ा, संपर्क संयोजक अशोक कुमार शर्मा, समूह गान संयोजक हरीश दुलवानी, सचिन सक्सेना, अनुपम शर्मा, डॉ.आरपी गंगवार आदि थे।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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