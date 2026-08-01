Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: सेल्समैन को लाठी से पीटा, बंदूक लेकर धमकाने पहुंच गया रिटायर्ड फौजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: पूर्व सैनिक ने उधार पेट्रोल न देने पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन की लाठी से पिटाई की। कुछ समय बाद वह अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर लौट आया और सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Pilibhit News: सेल्समैन को लाठी से पीटा, बंदूक लेकर धमकाने पहुंच गया रिटायर्ड फौजी

Pilibhit News: पीलीभीत। उधार पेट्रोल न देने से नाराज पूर्व सैनिक ने पेट्रोल पंप पर पहले लाठी से सेल्समैन की पिटाई कर दी। थोड़ी देर बाद आरोपी युवक अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया और सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। अन्य सेल्समैनों ने एकत्र होकर किसी तरह उसको बचाया। सूचना मिलने पर पहुंची गजरौला पुलिस ने आरोपी को लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर सीज कर दिया गया है। घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना गजरौला क्षेत्र के सकरिया में स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार दोपहर में एक व्यक्ति बाइक में उधार पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा। पंप पर मौजूद सेल्समैन ने उधार पेट्रोल डालने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर युवक कुछ देर बाद लाठी लेकर पहुंच गया और सेल्समैन को दौड़ा दिया। उसकी पिटाई भी कर दी। वहां मौजूद अन्य सेल्समैनों ने उसे किसी तरह बचाया और आरोपी को वापस भेज दिया। आरोप है कि सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन बिना कोई कार्रवाई किए आरोपी को वहां से वापस घर भेज दिया। इससे उसके हौसले बुलंद हो गए। आधे घंटे बाद आरोपी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। आरोपी ने सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। इस पर वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह सेल्समैन को बचाया। इसकी सूचना गजरौला पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम तरनवीर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी ग्राम सकरिया थाना गजरौला बताया। पुलिस ने आरोपी के पास बरामद बंदूक को भी सीज कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। पेट्रोल पंप पर हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एडीजी जोन बरेली और यूपी पुलिस को एक्स पर दी। उन्होंने घटना से जुड़े वीडियो साझा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

लाइसेंस निलंबन के लिए भेजी जाएगी रिपोर्ट

थानाध्यक्ष गजरौला बृजवीर सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद हुई बंदूक लाइसेंसी है। लाइसेंसी बंदूक को सीज कर उसके लाइसेंस के निलंबन के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी जाएगी ताकि उसका लाइसेंस निरस्त हो सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पूर्व सैनिक ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई की?
हाँ, पूर्व सैनिक ने उधार पेट्रोल न देने पर सेल्समैन की लाठी से पिटाई की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।