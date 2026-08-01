Pilibhit News: सेल्समैन को लाठी से पीटा, बंदूक लेकर धमकाने पहुंच गया रिटायर्ड फौजी

Pilibhit News: पीलीभीत। उधार पेट्रोल न देने से नाराज पूर्व सैनिक ने पेट्रोल पंप पर पहले लाठी से सेल्समैन की पिटाई कर दी। थोड़ी देर बाद आरोपी युवक अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया और सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। अन्य सेल्समैनों ने एकत्र होकर किसी तरह उसको बचाया। सूचना मिलने पर पहुंची गजरौला पुलिस ने आरोपी को लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर सीज कर दिया गया है। घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना गजरौला क्षेत्र के सकरिया में स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार दोपहर में एक व्यक्ति बाइक में उधार पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचा। पंप पर मौजूद सेल्समैन ने उधार पेट्रोल डालने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर युवक कुछ देर बाद लाठी लेकर पहुंच गया और सेल्समैन को दौड़ा दिया। उसकी पिटाई भी कर दी। वहां मौजूद अन्य सेल्समैनों ने उसे किसी तरह बचाया और आरोपी को वापस भेज दिया। आरोप है कि सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन बिना कोई कार्रवाई किए आरोपी को वहां से वापस घर भेज दिया। इससे उसके हौसले बुलंद हो गए। आधे घंटे बाद आरोपी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। आरोपी ने सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। इस पर वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह सेल्समैन को बचाया। इसकी सूचना गजरौला पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम तरनवीर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी ग्राम सकरिया थाना गजरौला बताया। पुलिस ने आरोपी के पास बरामद बंदूक को भी सीज कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है। पेट्रोल पंप पर हुई घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से एडीजी जोन बरेली और यूपी पुलिस को एक्स पर दी। उन्होंने घटना से जुड़े वीडियो साझा करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.