Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pilibhit News: ट्रांसफार्मर से जमीन में उतरा करंट,पानी में पैर रखते ही भैंस की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
Follow us on Google News
share

Pilibhit News: जहानाबाद के माफी गोटिया गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर से जमीन में करंट उतरने से एक भैंस की मौत हो गई। भैंस जंगल की ओर गई थी और पानी में पैर रखने पर करंट लग गया। पशुधन विकास अधिकारी ने घटना का निरीक्षण किया, और भैंस स्वामी ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है।

Pilibhit News: ट्रांसफार्मर से जमीन में उतरा करंट,पानी में पैर रखते ही भैंस की मौत

Pilibhit News: जहानाबाद। कोतवाली क्षेत्र के गांव माफी गोटिया में बिजली के ट्रांसफार्मर से जमीन में करंट उतरने के कारण एक भैंस की मौत हो गई। गांव निवासी मेवाराम की भैंस शुक्रवार को खुलकर जंगल की ओर चली गई थी। गांव के समीप ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आरोप है कि ट्रांसफार्मर से करंट जमीन पर उतर आया था। आसपास पानी भरा होने के कारण जैसे ही भैंस ने पानी में पैर रखा, उसे करंट लग गया। करंट लगने से भैंस छटपटाकर पानी में गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पशुधन विकास अधिकारी जहानाबाद मौके पर पहुंचे और मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पशुपालक झुलसा

भैंस स्वामी मेवाराम ने मामले को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने घटना की जांच कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तथा आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pilibhit Latest News Pilibhit News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।