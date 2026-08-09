Pilibhit News: ट्रांसफार्मर से जमीन में उतरा करंट,पानी में पैर रखते ही भैंस की मौत
Pilibhit News: जहानाबाद के माफी गोटिया गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर से जमीन में करंट उतरने से एक भैंस की मौत हो गई। भैंस जंगल की ओर गई थी और पानी में पैर रखने पर करंट लग गया। पशुधन विकास अधिकारी ने घटना का निरीक्षण किया, और भैंस स्वामी ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है।
Pilibhit News: जहानाबाद। कोतवाली क्षेत्र के गांव माफी गोटिया में बिजली के ट्रांसफार्मर से जमीन में करंट उतरने के कारण एक भैंस की मौत हो गई। गांव निवासी मेवाराम की भैंस शुक्रवार को खुलकर जंगल की ओर चली गई थी। गांव के समीप ही बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आरोप है कि ट्रांसफार्मर से करंट जमीन पर उतर आया था। आसपास पानी भरा होने के कारण जैसे ही भैंस ने पानी में पैर रखा, उसे करंट लग गया। करंट लगने से भैंस छटपटाकर पानी में गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पशुधन विकास अधिकारी जहानाबाद मौके पर पहुंचे और मृत भैंस का पोस्टमार्टम कराया।
भैंस स्वामी मेवाराम ने मामले को लेकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने घटना की जांच कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तथा आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।
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